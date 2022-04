Zé Ricardo fala sobre relação com Vasco após vitória na Série B

Após o Vasco vencer a Ponte Preta por 1 a 0, em São Januário, nesta quarta-feira (27), conquistando sua primeira vitória na Série B, o técnico Zé Ricardo falou sobre sua relação com o clube e mostrou confiança em seu elenco.

"Aprendi a ter com o Vasco algo mais do que relação profissional. Foi o primeiro clube grande que eu vesti a camisa ainda no futebol de salão. Depois, me deu oportunidade em um momento em que poucos teriam a coragem de dar. Tenho muita gratidão ao clube. Trabalho todo dia muito mais do que por um contrato assinado. A gente sente essa pressão, sente a necessidade que o torcedor tem. Tenho muita confiança no nosso elenco e muito orgulho de comandar esses atletas. Queremos, jogo após jogo, caminhar junto com a torcida", disse ele.

Apesar do resultado positivo, Zé Ricardo está ciente de que sua posição continua ameaçada e que será necessário emplacar uma sequência de vitórias para recuperar a confiança do torcedor cruzmaltino. O próximo compromisso do Gigante pela Série B será contra o Tombense no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé, Minas Gerais, no próximo domingo (1).

"Aos poucos, vamos achando soluções. Um resultado não quer dizer nada. Se não formos bem em Tombos, as cobranças vão voltar. Os adversários são duros, se preparam muito bem. Temos que trabalhar, como estamos trabalhando desde o início. Soubemos jogar um jogo que não é o que a gente quer, mas que a Série B exige. Muito intenso, grandes duelos. Foi um resultado muito importante para o clube, para dar tranquilidade para ir para a próxima rodada", sustentou o técnico do Vasco.