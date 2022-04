Liverpool vence Villarreal e está a um passo da final da Champions

O Liverpool venceu o Villarreal por 2 a 0 no Anfield, no primeiro jogo da semifinal da Champions League. A equipe inglesa passou pelo 'ferrolho' espanhol graças a Pervis Estupiñán (contra) e Sadio Mané.

O primeiro tempo ficou marcado exclusivamente pela predominância ofensiva do Liverpool, que não conseguiu converter as oportunidades em gol. Na segunda etapa, tudo mudou. A equipe inglesa manteve a pegada, e a primeira bola na rede foi contra, marcado pelo lateral Estupiñán, após cruzamento de Jordan Henderson.

Dois minutos depois, o segundo gol veio dos pés do senegalês Sadio Mané. Em troca de passes com Mohamed Salah, Mané finalizou no canto do goleiro Gerónimo Rulli. Vale lembrar que o Liverpool ainda teve dois gols anulados no duelo, com Fabinho e Andrew Robertson.

O jogo da volta entre Villarreal e Liverpool será disputado na terça-feira (3), às 16h, no Madrigal. Os ingleses podem perder por até um gol ou um resultado por qualquer empate que vão à final. O Submarino Amarelo precisa fazer dois para levar aos pênaltis ou três para avançar.