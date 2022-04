Vasco encara a Ponte Preta pela 4ª rodada do Brasileirão série B

O Vasco da Gama enfrenta a Ponte Preta, nesta quarta-feira (27), pela 4ª rodada da série B do Campeonato Brasileiro. A bola irá rolar às 21h30, em São Januário.

O clube do Rio de Janeiro ainda tenta a primeira vitória na competição, enquanto a Ponte vai em busca do segundo triunfo. Entretanto, o Vasco ainda está invicto no campeonato.

Zé Ricardo promete fazer mudanças na escalação, visto que fez testes em todos os setores nos treinamentos. A comissão vc técnica entendeu que tem que mudar para o time reagir.

O time que deve ir a campo deve ser: Thiago Rodrigues; Gabriel Dias (Léo Matos), Quintero, Anderson Conceição, Riquelme (Edimar); Yuri, Matheus Barbosa (Bruno Nazário ou Sanchéz), Nenê, Pec e Erick (Figueiredo); Raniel.