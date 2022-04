Jogo épico: City vence Real Madrid por 4 a 3 pelas semis da Champions

Épico, memorável... faltam adjetivos para descrever a excelente partida entre Manchester City e Real Madrid. Nesta terça-feira (26), os comandados de Pep Guardiola venceram os espanhóis por 4 a 3, no Etihad Stadium, no primeiro jogo da semifinal da Champions League.

Os gols marcados pelo Manchester City foram de Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, Phil Foden e Bernardo Silva (duas vezes). Pelo lado do Real Madrid, Karim Benzema balançou as redes duas vezes, enquanto o brasileiro Vinícius Júnior deixou o seu no confronto.

O jogo da volta será realizado no dia 4 de maio, no Santiago Bernabéu. O Manchester City avança à final em caso de qualquer empate e, claro, uma vitória. Por outro lado, o Real Madrid precisa vencer por dois gols ou mais para passar, ou um resultado pelo placar mínimo para levar à prorrogação e pênaltis.