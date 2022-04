David Luiz pode desfalcar o Flamengo no jogo de quinta pela Libertadores

O Flamengo pode contar com mais um desfalque para seu jogo de quinta-feira (28). Desta vez que pode não jogar é o zagueiro David Luiz, que vem fazendo trabalhos físicos leves no campo, durante esta semana. Ele também não se juntou aos companheiros em campo durante esses dias.

O Rubro-Negro pode ao menos contar com a volta de Matheuzinho e Bruno Henrique, contra o Universidad Católica, jogo que acontece no Chile.

Mas já com David Luiz, ele não está lesionado, mas a causa de seu desfalque pode ser dar devido a de um planejamento feito pelo Departamento Médico com o jogador, para evitar que ele sofra lesões durante a temporada.

A definição se David Luiz entra em campo mesmo, saíra no treino que acontecerá nesta quarta-feira, o último antes do embarque do time para o Chile.