Clássico entre Flamengo e Botafogo pode ser transferido para Brasília

O clássico entre Flamengo e Botafogo, que antes teria lugar no Maracanã, pode ser disputado no Estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida válida pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro está marcada para acontecer no dia 8 de maio. As informações são da repórter Isabelle Costa, do portal "S1 Live".

De acordo com a jornalista, o Maracanã precisará ficar 10 dias sem receber jogos para o plantio da grama de inverno. O rubro-negro ainda não decidiu onde mandará o jogo, mas a expectativa é de que seja em Brasília.

O Botafogo colocou mais de 28 mil pessoas no Mané Garrincha, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Ceilândia, pela Copa do Brasil, na semana passada. Como o Flamengo também costuma ter bom público no distrito federal, a expectativa é de casa cheia.