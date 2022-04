Campeonato Brasileiro Escolar abre o Maricá 3x3 de Basquete nesta segunda-feira (25)

O Maricá 3×3 de Basquete começa nesta segunda-feira (25) com o Campeonato Brasileiro Escolar, que será seletiva para o Gymnasiade 2022, competição mundial escolar que acontece este ano na Normandia, na França. Promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar (CBDE) e pela Confederação Brasileira de Basketball (CBB), o Maricá 3x3 de Basquete é gratuito e tem o apoio da Prefeitura de Maricá, com competições das 8h às 18h na arena montada na Rua Euclides Paulo da Silva, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Inoã.

O Campeonato Brasileiro Escolar vai até quarta-feira (27) e será seguido pela Copa Maricá 3x3 Escolar na quinta-feira (28). Entre os dias 29 de abril a 1º de maio, acontecerá o Circuito Nacional de 3×3 – Etapa Sudeste. A Copa Maricá Open e Master será realizada nos dias 30 de abril e 1º de maio (sábado e domingo). O Maricá 3x3 de Basquete termina na segunda-feira, dia 2 de maio, com o aguardando desafio internacional Brasil X Argentina.

A programação terá vários desafios, oficinas de basquete, além de música, DJs, grafiteiros e food trucks da região na praça de alimentação. Ao longo do evento são esperadas cerca de 1,2 mil pessoas por dia, sendo 600 atletas. Profissionais capacitados estão preparados para receberem ainda pessoas com deficiência física ou dificuldade de mobilidade, desde a abordagem até a participação nas atividades esportivas.

Modalidade esportiva será incentivada na cidade

O Maricá 3×3 de Basquete visa manter um legado inaugurando quatro núcleos esportivos de basquete 3×3 ainda este ano, que serão permanentes em quatro regiões diferentes de Maricá. Crianças, jovens, adultos e estudantes terão acesso à programação de oficinas esportivas, além do espaço apropriado disponível gratuitamente para praticar basquete. A localização de cada um dos núcleos esportivos ainda não foi definida.

Programação:

25 a 27 de abril: Campeonato Brasileiro Escolar – seletiva para Gymnasiade, Olímpiadas Escolares, Normandia em 2022. Também terá oficina esportiva com aulas de basquete em parceria com a Secretaria de Educação.

28 de abril: Copa Maricá 3×3 – Escolar

29, 30 de abril e 1º de maio: Circuito Nacional de 3×3 – Etapa Sudeste

30 de abril e 1º de maio: Copa Maricá Open e Master

2 de maio: Desafio Internacional Brasil X Argentina