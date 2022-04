Jogo interrompido Brasil x Argentina é remarcado pela Fifa

O jogo interrompido entre Brasil e Argentina, realizado no dia 5 de setembro do ano passado pelas Eliminatórias à Copa do Mundo, foi remarcado pela Fifa. A nova data do confronto será no dia 22 de setembro.

Naquela ocasião, agentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) entraram em campo aos cinco minutos do jogo. Jogadores da Argentina violaram as regras sanitárias contra a covid-19, e a partida foi paralisada e dada como encerrada.

A CBF tem até o dia 22 de junho para informar o estádio onde será realizado o duelo. A entidade foi multada em 550 mil francos suíços (R$ 3,1 milhões na cotação atual) pela falha na organização do jogo e invasão ao campo.