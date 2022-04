Pressionado, Vasco enfrenta a Chapecoense na Arena Condá

Pressionado, o Vasco enfrenta a Chapecoense em busca de sua primeira vitória na Série B, nesta sexta-feira (22), às 21h30. A partida válida pela terceira rodada do campeonato terá lugar na Arena Condá, em Chapecó, Santa Catarina.

Nono colocado, com apenas dois pontos, o Vasco ainda não venceu na Série B e vem sendo muito cobrado pela torcida, que pede a cabeça do técnico Zé Ricardo. O treinador tem crédito com a diretoria do clube mas precisa voltar a vencer para recuperar o apoio do torcedor vascaíno e garantir a continuidade de seu trabalho.

Já a Chapecoense vai a campo embalada pela vitória contra o Grêmio fora de casa na rodada passada. Quinto colocado com quatro pontos, o Verdão do Oeste precisa manter a boa sequência para retornar ao G4. Para isso, o técnico Gilson Kleina deve manter a escalação utilizada na vitória sobre o tricolor gaúcho, na sexta (15) passada.

O Vasco, por sua vez, também deve ir a campo com a mesma equipe que iniciou a partida contra o CRB, no último sábado (16). Uma possível modificação é a entrada do atacante Erick no lugar de Figueiredo ou Gabriel Pec. Recém-contratados, o atacante Zé Vitor e o zagueiro Danilo Boza também estão à disposição da equipe.

Contudo, a mudança mais aguardada pela comissão técnica do Gigante é na postura ofensiva do time, que criou raras chances nas últimas duas rodadas. O técnico Zé Ricardo espera que seus jogadores se movimentem e se aproximem mais um dos outros durante a fase ofensiva para dar mais dinamicidade ao seu jogo. A pressão na saída de bola do adversário também foi um dos focos nos últimos treinamentos.