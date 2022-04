Pelé deixa hospital após tratamento de tumor no intestino

O 'Rei do Futebol', Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, recebeu alta médica do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, nesta quinta-feira (21), após internação para tratar um tumor no cólon (intestino). O ex-jogador havia sido internado na segunda-feira para dar continuidade ao tratamento.

"Edson Arantes do Nascimento recebeu alta do Hospital Israelita Albert Einstein nesta quinta-feira, dia 21 de abril de 2022. O paciente encontra-se em condições clínicas boas e estáveis", informou, em nota, o hospital.

Histórico do tratamento de Pelé

Pelé foi internado em fevereiro deste ano para tratar de uma infecção urinária. Ele ficou no hospital por duas semanas. Em setembro do ano passado, o 'Rei do Futebol' já havia retirado um tumor no intestino.