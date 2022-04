Gustavo Scarpa entra na mira de Botafogo e Flamengo

Gustavo Scarpa procurou o Palmeiras, nesta última semana, e informou sua intenção de deixar o clube ao término do contrato, que se encerra em dezembro de 2022. Botafogo e Flamengo já demonstraram interesse no atleta.

Os clubes cariocas avaliam a situação do jogador e cogitam uma investida para o futuro. Entretanto, ambos não apresentaram ofertas para a sua contratação. Eles aguardam o prazo legal para procurá-lo e fazer uma investida.

O meio-campista de 28 anos pode assinar pré-contrato com outro clube a partir de 1º de julho, de acordo com o regulamento da CBF. Porém Scarpa já disse que quer esperar o fim da temporada para tomar uma decisão sobre o seu futuro.

Ele já conquistou títulos como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, duas edições de Copa Libertadores e uma Recopa Sul-Americana. Nesta temporada, ele esteve em 15 partidas do Palmeiras, com um gol marcado e uma assistência.