Botafogo entra em campo hoje diante do Ceilândia pela Copa do Brasil

O Botafogo faz o primeiro jogo nesta edição da Copa do Brasil às 21h30 desta quarta-feira (20), contra o Ceilândia, no Mané Garrincha, em Brasília. A partida é válida pelo jogo de ida da terceira fase da competição.

O Glorioso, por ser o atual campeão da série B do Brasileirão, avançou direto para essa fase do campeonato, enquanto o Ceilândia, que já fez história no torneio, passou por outras duas fases para chegar até onde está.

A equipe de General Severiano não deve ter muitas mudanças na escalação, porém o banco de reservas é que deve ser recheado, contando com três novas contratações do clube, sendo elas Tchê Tchê, Lucas Fernandes e Gustavo Sauer.

A expectativa é de casa cheia, e o Botafogo deve ir a campo com Diego Loureiro; Saravia, Sampaio, Kanu e Daniel Borges; Patrick de Paula, Romildo, Lucas Piazon e Chay; Victor Sá e Erison.