Fla vende todos os ingressos para duelo contra o Palmeiras

O duelo entre Flamengo e Palmeiras será de casa cheia no Maracanã, na quarta-feira (19), às 19h30, em jogo antecipado da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Foram vendidos 61.154 ingressos para a torcida rubro-negra. Este será o maior público do futebol brasileiro neste ano.

A diretoria do Flamengo espera público total de aproximadamente 70 mil torcedores - incluindo camarotes, cadeiras cativas, profissionais de imprensa e gratuidades. Uma decisão de reciprocidade do STJD deu ao Flamengo o direito de ter torcida única no Maracanã.

O Fla está na quarta posição na tabela do Brasileirão, com quatro pontos. O Rubro-Negro vem de ótima vitória por 3 a 1 sobre o São Paulo.