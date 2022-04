FERJ divulga chaveamento completo da Copa Rio 2022

A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro divulgou nesta segunda-feira (18) o chaveamento completo da Copa Rio 2022. A competição garante uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e outra na Copa do Brasil da próxima temporada. Os jogos têm previsão de começarem em agosto.

Com o chaveamento, as equipes de futebol da Região Metropolitana conheceram seus adversários. O Maricá, finalista e vice-campeão em 2021, herdando a vaga na Copa do Brasil deste ano, enfrenta o Ceres na primeira fase. Se avançar, enfrenta o Volta Redonda nas oitavas de final.

O destaque fica para os times São Gonçalo e Gonçalense que se enfrentam logo na primeira rodada. O Gonçalense agora se chama Gonçalense Petrópolis por conta da parceria com o Petrópolis Futebol Clube. Assim, os jogos na Região Serrana terão mando do clube misto.

Confira o chaveamento abaixo:

- Sampaio Corrêa x Pérolas Negras. O vencedor enfrenta o Bangu na segunda fase.

- Friburguense x Olaria. O vencedor vai enfrentar a Portuguesa na segunda fase.

- Gonçalense Petrópolis x São Gonçalo. O vencedor enfrenta o Resende na segunda fase.

- Audax x Serra Macaense. O vencedor joga contra o Boavista na segunda Fase.

- Maricá x Ceres. O vencedor vai enfrentar o Volta Redonda na segunda fase.

- América x Paduano. O vencedor vai enfrentar o Madureira na segunda fase.

- Artsul x Barra da Tijuca. O vencedor vai enfrentar o Macaé na segunda fase.

- Americano x Arraial do Cabo. O vencedor joga contra o Nova Iguaçu na segunda fase.