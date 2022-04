Pelé é internado novamente no Hospital Albert Einsten

Pelé voltou a ser internado no Hospital Albert Einsten, na capital de São Paulo, no início desta semana. De acordo com pessoas próximas ao 'Rei', não há motivo para preocupação. A informação é da ESPN.

O ex-jogador, que é ídolo do Santos e o eterno camisa 10 da Seleção Brasileira, está sendo acompanhado por médicos do hospital e foi à unidade para realizar um "check-up mensal". A situação dele é considerada "tranquila", segundo a publicação.

Pelé vem tratando três tumores (pulmão, intestino e fígado) e as sessões de quimioterapia têm sido feitas no Albert Einsten. No entanto, sua entrada no hospital essa semana não estava prevista, pois nenhum período do tratamento estava marcado.

Em fevereiro, Pelé precisou ser internado para tratar uma infecção urinária, mas conseguiu se recuperar em meio ao tratamento contra os tumores.