Flamengo pode perder jogador por três meses

O rubro-negro carioca tem mais um jogador machucado, sendo ele o meio-campista Matheus França, que se lesionou durante a vitória contra o São Paulo, no domingo (17). Ele saiu da partida no segundo tempo, por conta de uma entorse no tornozelo direito, pelo menos era o que se pensava. Logo após os exames médicos, foi percebido que na verdade Matheus teve uma fratura na fíbula.

O menino do Ninho, passou por uma cirurgia nesta segunda-feira (18) e de acordo com os médicos a recuperação pode levar até três meses. O departamento médico do Flamengo atualmente está cuidando da recuperação dos seguintes jogadores, Rodrigo Caio, Gustavo Henrique, Matheuzinho, Bruno Henrique, Vitinho, Pablo e Fabrício Bruno.

O Flamengo agora se prepara para jogar contra o Palmeiras, pelo Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (20), às 19h30, no Maracanã.