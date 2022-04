Cristiano Ronaldo anuncia morte de um dos filhos gêmeos com Georgina

O astro português Cristiano Ronaldo usou as redes sociais nesta segunda-feira (18) para informar que sua esposa Georgina Rodríguez perdeu um dos bebês que estava esperando. Com a perda do filho, agora o casal vive pela expectativa do nascimento da menina.

O casal anunciou no dia 28 de outubro que estava 'grávidos' de gêmeos. Recentemente, Gerogina estava utilizando as redes sociais para mostrar alguns detalhes dos quartos dos gêmeos. Nos Stories, do Instagram, a modelo mostrou dois berços.

"É com a mais profunda tristeza que comunicamos o falecimento do nosso bebé. É a maior dor que quaisquer pais podem sentir. Só o nascimento da nossa bebé nos dá forças para viver este momento com alguma esperança e felicidade. Gostaríamos de agradecer aos médicos e enfermeiros por todo o cuidado e apoio disponibilizado. Estamos devastados e pedimos privacidade neste momento tão difícil. Nosso menino, és o nosso anjo. Vamos amar-te para sempre.", escreveu Cristiano Ronaldo no Instagram.

O astro do Manchester United é pai de quatro filhos, sendo o primeiro Cristiano Ronaldo Jr, que nasceu em 2010 e cuja identidade da mãe é mantida em sigilo. Depois, o jogador teve os gêmeos Eva e Mateo, gerados por barriga de aluguel. Ele também é pai de Alana Martina, filha dele com Georgina.

De acordo com a imprensa portuguesa, a previsão de nascimento da nova filha do casal é para abril.