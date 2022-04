Botafogo vence a primeira no Brasileirão, em noite de estreia de Luís Castro

O técnico português Luís Castro começou bem sua trajetória à frente do Botafogo, levando o alvinegro à conquista de sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro, em sua noite de estreia. O Glorioso venceu o Ceará por 3 a 1, com gols de Vitor Sá e Erison, na Arena Castelão, em Fortaleza, neste domingo (17).

O primeiro tempo de jogo foi movimentado, com o time de Luís Castro abrindo o placar logo aos 16 minutos de jogo em uma bela jogada de Erison, que deu um chapéu em Messias e tocou para Victor Sá bater cruzado, tirando do goleiro João Ricardo.

O Ceará reagiu e passou a pressionar o alvinegro em seu campo de defesa. Até que, aos 41 minutos de jogo, Nino Paraíba cruzou para Zé Roberto disputar com o zagueiro Philipe Sampaio e a bola sobrou para Lima, que bateu forte, deixando tudo igual.

Na segunda etapa, o Glorioso passou a dominar a partida e, logo aos 14 minutos, Daniel Borges cobrou falta, levantando a bola na área para Erison subir livre e marcar de cabeça, botando o Glorioso à frente do placar novamente.

Aos 33, Erison deu belo passe para Romildo que foi derrubado por Luiz Otávio dentro da área. O juiz assinalou a penalidade e Erison converteu a cobrança, batendo forte no canto esquerdo para ampliar a vantagem. Já nos acréscimos, Lima, autor do gol do Vozão, se envolveu em uma confusão com Kayque e Saravia, do Botafogo, e acabou expulso.

O próximo compromisso do alvinegro será contra o Ceilândia, do Distrito Federal, no Estádio Mané Garrincha, às 21h30 desta quarta-feira (20), em partida válida pela Copa do Brasil.