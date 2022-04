Vasco analisa substituir Zé Ricardo por ex-Botafogo

Após duas rodadas sem vitórias na Série B sob o comando do Vasco na Série B, o técnico Zé Ricardo vê sua posição ameaçada. Pressionado por mudanças, o presidente Jorge Salgado cogita demitir o treinador. As informações são do portal “Torcedores.com”.

A demissão de Zé Ricardo vem sendo analisada pela diretoria cruzmaltina desde as eliminações do clube na Copa do Brasil e Campeonato Carioca, para Juazeirense e Flamengo, respectivamente. A ideia é que uma mudança no comando da equipe possa chacoalhar o elenco a tempo de uma recuperação na Série B, que ainda se encaminha para a sua terceira rodada.

No caso de uma eventual saída de Zé Ricardo, o favorito para assumir a vaga é Enderson Moreira. Campeão da segundona com o Botafogo na temporada passada, o técnico deixou o clube após a implementação da SAF e está livre no mercado desde fevereiro. Além dele, Jorginho, Felipe Conceição e Marcelo Chamusca também foram oferecidos ao Gigante, mas nenhum desses outros nomes agradaram a diretoria cruzmaltina.

Nas redes sociais, torcedores pediram a volta do maestro Felipe à São Januário. Formado na base do Vasco e ídolo da conquista da Libertadores de 98 e dos Brasileiros de 97 e 2000, o ex-jogador está sem clube desde que deixou o comando do Bangu na quinta-feira (14) passada.