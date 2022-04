Flamengo e Botafogo entram em campo neste domingo (17) pela Série A

Flamengo e Botafogo entram em campo neste domingo (17) pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Rubro-Negro enfrenta o São Paulo, às 16h, no Maracanã. Já o Glorioso duela contra o Ceará, às 19h, no Castelão.

O Flamengo vem de empate por 1 a 1 contra o Atlético-GO, na estreia da competição. Por outro lado, o São Paulo goleou por 4 a 0 o Athletico Paranaense.

O Ceará conseguiu uma ótima vitória na estreia ao bater o Palmeiras dentro do Allianz Parque, por 3 a 2. Já o Botafogo, que trouxe vários reforços para a temporada, estreou com derrota por 3 a 1 para o Corinthians, em pleno Nilton Santos.

Veja as prováveis escalações de Flamengo x São Paulo

Flamengo: Santos, Willian Arão, David Luiz e Filipe Luís; Rodinei, João Gomes, Thiago Maia e Lázaro; Everton Ribeiro e Arrascaeta; Gabriel.

São Paulo: Jandrei, Rafinha, Diego, Léo e Wellington; Pablo Maia, Rodrigo Nestor, Gabriel Sara (Igor Gomes) e Alisson; Eder e Calleri.

Veja as prováveis escalações de Ceará x Botafogo

Ceará: João Ricardo; Nino Paraíba, Messias, Luiz Otávio, Bruno Pacheco; Richardson, Richard, Rodrigo Lindoso, Lima; Mendoza, Zé Roberto.

Botafogo: Diego Loureiro; Saravia, Sampaio, Kanu e Hugo; Patrick de Paula, Oyama, Lucas Piazon e Chay; Victor Sá e Erison.