Treinador do Bayern diz receber 450 ameaças de morte após eliminação na Champions

Após a eliminação do Bayern de Munique na Champions League, o técnico Julian Nagelsmann disse que vem sofrendo ameaças de morte. Ele revelou receber 450 mensagens na rede social.

"Sei que sempre receberia críticas de todos os lados. É normal e posso encarar isso. Mas 450 ameaças de morte no Instagram é mais difícil. Se as pessoas querem me matar é uma coisa, mas se atacam a minha mãe, que não se interessa por futebol, não posso compreender. Tão logo desligam a televisão, as pessoas esquecem toda a decência e pensam que têm razão, isso é o pior", disse Nagelsmann.

Na Champions, o Bayern foi eliminado dentro de casa para o Villarreal, no empate em 1 a 1, pelas quartas de final. O primeiro jogo foi vencido pelos espanhóis, por 1 a 0. Essa é a primeira vez que o clube Submarino Amarelo avançou a semifinal da liga.