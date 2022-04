Bruno Henrique faz exame no joelho e pode ser um problema pro Flamengo

Bruno Henrique foi um dos destaques no segundo jogo do Flamengo pela Libertadores, foi um dos pioneiros para dar a vitória ao time. Porém na manhã desta quarta (13), ele foi submetido a uma avaliação de imagem, devido a fortes dores no joelho direito e poderá estar fora da partida contra o São Paulo no domingo.

O jogador deixou o campo na metade do segundo tempo contra o Talleres, porém não apresentou nenhum desconforto. Mas ao ir para o banco, começou um tratamento com gelo no local.

De acordo com as informações, BH pode ser poupado, porém a comissão técnica está esperando o resultado de sua avaliação médica e deverá utilizar caso liberado. Durante esta quarta-feira (13), os jogadores tiveram uma folga, só os atletas que estão se recuperando treinaram.

Importante lembrar, que o atacante vem sendo um dos principais jogadores no comando de Paulo Sousa. Já são dois gols e duas assistências nos últimos jogos.

Se ele não conseguir jogar, o português tem Lázaro como opção, que já jogou antes na função de BH, contando também com Marinho, que joga pela direita.

Bruno Henrique tem problemas no joelho desde do ano passado, quando foi constatado uma tendinopatia no tendão patelar esquerdo.