Liverpool e Manchester City empatam seus jogos mas avançam na Champions

O Liverpool entrou em campo hoje, diante do Benfica, com uma mão na classificação, pois o primeiro jogo havia sido 3 a 1. Tudo ficou ainda mais tranquilo quando abriu o placar ainda no primeiro tempo, mas logo em seguida tomou o empate, dando esperanças para o clube português. O segundo tempo continuou no mesmo ritmo, ambos os times atacando e com gols para os dois lados. Ao fim do jogo, um 3 a 3 emocionante e a classificação carimbada para o clube inglês.

Já o Manchester City passou por um pouco mais de dificuldades no duelo contra o Atlético de Madrid. Mesmo entrando na partida com a vantagem por ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0, nada estava garantido. Mas diferentemente do outro jogo do dia, nesse não houve tantos lances de gols, em que teve o 0 a 0 no placar e o avanço do City para disputar novamente a semifinal da Champions.

Com isso, as quartas de finais da Champions League chegaram ao final, e os confrontos da próxima fase serão entre Real Madrid x Manchester City e Liverpool x Villareal. Os jogos destas semifinais começarão nos próximos dias 26 e 27 de abril.