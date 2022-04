Fluminense encara hoje o Júnior Barranquilla pela Sul-Americana

O Fluminense entra em campo, na noite de hoje (13), diante do Júnior Barranquilla, da Colômbia, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será realizada em Barranquilla, às 21h30.

A equipe carioca estreou bem na competição, vencendo por 3 a 0 o Oriente Petroleiro, e espera repetir o bom jogo hoje. Os dois times se enfrentaram no ano passado pela fase de grupos da Libertadores, onde os colombianos levaram a melhor, com um empate e uma vitória. Entretanto, o Flu acabou se classificando como líder do grupo e o Júnior eliminado da competição.

Para este jogo, o Tricolor conta com a volta de Nino que cumpriu suspensão na primeira rodada, e Ganso, que não jogou pelo Brasileirão no sábado (09). Fred, com uma indisposição intestinal, não participou do último treino e corre risco de ficar fora hoje.

A provável escalação do Fluminense tem: Fábio; Nino, Manoel e David Braz; Calegari, André, Yago, Ganso e Cris Silva; Arias e Cano.