Real Madrid leva jogo para prorrogação e avança na Champions

O Real Madrid entrou em campo na tarde desta terça-feira (12), em jogo válido pelo jogo de volta das quartas de finais da Champions League. A equipe já havia enfrentado o Chelsea na semana passada, quando venceu por 3 a 1 e levou a vantagem pra casa.

Porém no jogo de volta as coisas foram diferentes, onde o Chelsea dominou a partida e abriu o placar logo aos 14 minutos com Mason Mount, botando ainda mais fogo na partida.

Aos 5 do segundo tempo o time inglês conseguiu o segundo gol, com Rudiger, e empatou o placar no agregado. A pressão continuou até que Marcos Alonso fez o terceiro e virou, mas o juiz anulou o gol. Entretanto, aos 30 minutos, Werner marcou um golaço e fez o 3 a 0.

Mesmo com o placar desfavorável a equipe Merengue não se abalou, e aos 34 minutos do segundo tempo, Rodrygo, que havia acabado de entrar, botou o Real de volta no jogo depois de um belo passe de Modric, levando o jogo pra prorrogação.

Seguindo o embalo do fim do jogo, o Real Madrid começou melhor o tempo extra, e logo aos 5 minutos, com uma bela assistência de Vinicius Jr., Benzema fez o gol que deu a classificação para o time espanhol.

O Real Madrid agora está nas semi finais da competição, onde enfrentará o vencedor da partida entre Manchester City e Atlético de Madrid.