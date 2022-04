Lateral niteroiense assina com clube carioca para jogar o Campeonato Brasileiro

E tem niteroiense no Campeonato Brasileiro. Vindo da Ponta D’Areia, o lateral-direito Léo Fernandes, 26 anos, fechou com o Nova Iguaçu, neste domingo (10). Ele disputará a série D. Logo depois de jogar o Carioca defendendo o Audax-RJ, ele vestirá a camisa do time da Baixada Fluminense.

Depois do vice-campeonato na Taça Rio do Campeonato Carioca diante do Resende, o Nova Iguaçu foi atrás de alguns reforços, buscando uma melhoria para seu elenco. Com isso, o técnico Carlos Vitor, que perdeu peças importante pro time, como os jovens Léo Charles e Digão, que estão lesionados. O que poderá dar a titularidade de Léo Fernandes.

O niteroiense fez parte da categoria de base do Portuguesa-RJ, passou pelo Bela Vista, de São Gonçalo que foi seu primeiro clube profissional. Logo depois, ele foi para o Olímpia-SP, Paulista-SP e Ipatinga-MG antes de ir para o Sampaio Corrêia-RJ, onde jogou pela segunda divisão do Carioca.

Ele também fez parte de quatro clubes em 2021, além do Sampaio Corrêia. Ele defendeu o Vitória de Tabocas-PE, Audax-RJ e São Gonçalo Esporte Clube. Já em 2022, ele voltou ao Audax para jogar a série A do Estadual.