Gigante europeu prepara proposta para tirar Gabigol do Flamengo

Cotado como possível substituto de Luiz Suárez no Atlético de Madrid, da Espanha, o atacante Gabriel Barbosa, mais conhecido como Gabigol, de 25 anos, pode deixar o Flamengo na próxima janela de transferências. As informações são do portal "Fichajes.net".

O jogador já vem sendo monitorado pelo clube espanhol há algum tempo e seu perfil agrada o argentino Diego Simeone. Os colchoneros também analisam os nomes de Darwin Núñez, Alexander Isak, Edinson Cavani, Gerard Moreno e Robert Lewandowski, como alternativa à contratação do ídolo rubro-negro, cujo valor é o mais acessível da lista.

Com um rendimento abaixo do esperado, Gabigol vive seu pior momento desde a chegada ao Flamengo, em janeiro de 2019. Ele foi um dos mais cobrados pela torcida durante protesto no Ninho do Urubu, na última sexta-feira (8).