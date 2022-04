Atleta de Wrestling niteroiense disputa seletiva para Mundial Escolar

Gustavo Silva, de 16 anos, disputa neste final de semana no Amapá uma vaga para o Gymnasiade, Mundial Escolar que será realizado na França.

Somente no ano de 2022, Gustavo já coleciona resultados importantes, sendo Campeão Nacional na sua categoria Greco-Romano 55KG , e também se classificou para Campeonato Pan-Americano e Jogos Sul-Americanos da Juventude que acontecerá em Buenos Aires-Argentina em Julho.

"Minhas expectativas para o Gymnasiade é ser campeão e aproveitar o máximo a competição e a lutas. Me sinto muito feliz por já estar classificado para o sul-americano que era um objetivo desde o início do ano", diz Gustavo Silva.

Além de Gustavo, que faz parte da equipe Niterói Wrestling com sede no 12⁰BPM, a seletiva contará com a participação de mais quatro atletas da equipe, Kamily Vitória , Rebecca Camilli, Lidiane Carvalho e Wesley Caio.