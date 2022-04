Abertas as inscrições para a 1ª Maratona de Niterói

Foi dada a largada para a 1ª Maratona de Niterói. Até 5 de maio estão abertas as inscrições para a prova que acontecerá em 15 de maio. Essa é a primeira vez que a cidade recebe um evento desse porte, aberto para todas as categorias de atletas, maratonistas experientes e amadores. Ao todo, serão 42 quilômetros de prova, com saída e chegada num dos principais cartões postais de Niterói: o Caminho Niemeyer. Durante o percurso, que vai até o bairro de Camboinhas, na Região Oceânica niteroiense e retorna para o Caminho Niemeyer , os atletas correrão cercados pela beleza dos principais pontos turísticos da cidade.

A 1ª Maratona de Niterói conta com o apoio da Prefeitura de Niterói por meio da Secretaria de Esporte e Lazer (Smel) e do Grupo Executivo Caminho Niemeyer e promete ser um marco esportivo na cidade, considerada um celeiro de atletas, entre eles, Armando Barcellos, triatleta niteroiense reconhecido internacionalmente, que é um dos organizadores da maratona ao lado da também triatleta, Karen Casalini. As inscrições estarão abertas para categorias solo, dupla e quarteto de todos os níveis.

“Niterói tem uma marca muito forte nos esportes. Na cidade, são muitos os atletas de destaque em várias modalidades. A 1ª Maratona de Niterói será um grande marco pois, além de incentivar atletas iniciantes ou admiradores do esporte, vai ser o pontapé inicial para que outros eventos desse porte aconteçam no município, excelente local para esse tipo de prova porque, além da tradição esportiva, oferece um lindo cenário como percurso. Então, para quem é atleta ou gosta de esporte é hora de se inscrever e partir pra preparação”, incentiva o triatleta Armando Barcellos.

Além de toda a estrutura operacional, com ônibus e bases de apoio, os atletas também receberão kits e, antes do início da prova, serão realizadas atividades educacionais sobre preservação do meio ambiente. Os participantes ainda receberão sementes para plantio. O evento conta com o Patrocínio da LPH Engenharia.

“Estamos muito felizes em poder realizar a primeira maratona completa na cidade, principalmente depois desse período de pandemia em que a cidade se superou. É um grande marco. E, ainda, temos esse grande atleta que é o Armando Barcellos à frente dessa prova, ele que é do primeiro naipe de atletas de nossa cidade. Não tenho dúvida de que essa maratona será um marco para o esporte da cidade, afirma”, Luiz Carlos Gallo, secretário de Esporte e Laser de Niterói.

Provas:

Distâncias: 42km e 5km

Maratona de Revezamento

42km

Solo: 42km

Dupla: 2x 21km

Quarteto: 4x 10,5km

Kids – 2 a 14 anos

Postos de revezamento:

- Km 10,5 - Praia de Charitas

- Km 21 - Praia de Piratininga

- Km 32 - Praia de Charitas

Link de Inscrição: https://www.ticketsports.com.br/e/maratona-de-niteroi-2022-29660

Outra entusiasta do evento é a Presidente do Grupo Executivo do Caminho Niemeyer, Bárbara Siqueira.

“Uma maratona como essa renova e incentiva a tradição esportiva de Niterói. O Caminho Niemeyer sempre está e estará com as portas abertas para eventos desse porte. É muito bom termos grandes atletas e desportistas na cidade participando do evento”, afirma Barbara Siqueira.