Torcedores do Flamengo hostilizam diretoria e jogadores em protesto no Ninho

Membros de torcidas organizadas do Flamengo abordaram jogadores e comissão técnica, em sua chegada ao Ninho do Urubu, para o treino desta sexta-feira (8). Um dos principais alvos dos torcedores foi o vice de futebol do clube, Marcos Braz, que desmarcou a reunião entre jogadores, comissão técnica, diretoria e torcida.

"Ô Marcos Braz, vai se f…, o Flamengo não precisa de você", clamaram os torcedores.

O volante Thiago Maia também foi muito assediado pelos rubro-negros, que desferiram tapas contra a carroceria de seu carro e tentaram subir no veículo.

O recém-chegado Ayrton Lucas, o zagueiro David Luiz e Gabigol, que é um dos principais ídolos da torcida e também foi muito cobrado pela torcida, pararam para conversar com os protestantes.

O meia Giorgian de Arrascaeta, um dos principais destaques rubro-negros na temporada, foi um dos poucos poupados pelos flamenguistas, chegando inclusive a ser aplaudido pelos presentes.