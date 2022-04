Dirigentes do Flamengo podem estar planejando se encontrar com Jorge Jesus

Desde que deixou o Flamengo em 2020, o técnico Jorge Jesus continua tendo seu nome ligado ao rubro-negro, ainda quando ele estava no comando do Benfica. Segundo o portal do ‘Diário do Fla’, o técnico estará no Brasil ainda neste mês e poderá ter um encontro com os dirigentes rubro-negros.

O técnico virá para o Brasil, para curtir o Carnaval. Seu encontro com os dirigentes, não será necessariamente com um caráter de negociação. Jorge Jesus é amigo pessoal do Marcos Braz, o vice de futebol do Flamengo.

Mesmo com as críticas que ele recebeu dos torcedores do Flamengo, Paulo Sousa não irá deixar o clube carioca. Existem dois fatores importantes que firmam essa decisão do Flamengo, a primeira é que existe uma convicção no trabalho do técnico, a segunda coisa é que Paulo Sousa visa reformular as metodologias no Ninho do Urubu. Podendo ser com novas rotinas, hábitos, até em refeições em conjuntos obrigatórios. Até em rodagem constante do plantel, visando deixar todos os jogadores em boas condições física e taticamente, essas são suas ideias. Isto tudo que o português deseja fazer, é visto com bons olhos pelo Flamengo.