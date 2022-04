Real Madrid vence o Chelsea e fica perto da próxima fase

O Real Madrid foi a Inglaterra enfrentar o Chelsea pela partida de ida das quartas de finais da Champions League, e a expectativa de uma partida equilibrada não foi atendida, isso pelo fato de que a equipe espanhola não tomou conhecimento do adversário.

Logo no primeiro tempo, aos 21 minutos, Vinicius Júnior tabelou com Benzema e depois cruzou na cabeça do artilheiro pra abrir o placar. O 2 a 0 não demorou muito, logo aos 24 Modric achou um belo cruzamento pra Benzema marcar seu segundo gol na partida.

O Chelsea chegou a diminuir ainda no primeiro tempo, quando aos 40 minutos Kai Havertz aproveitou o lançamento de Reace James e cabeceou pra botar a equipe inglesa de volta no jogo.

Mas a esperança dos londrinos foi embora logo no início do segundo tempo, quando aos 2 minutos, em uma bobeira do goleiro Mendy, o francês artilheiro aproveitou para fazer seu hat trick.

As duas equipes voltam a se enfrentar na próxima terça-feira (12) pela partida de volta. O Chelsea precisa vencer por três gols de diferença se quiser avançar no tempo normal, e por dois para pelo menos levar o jogo para a prorrogação.