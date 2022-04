Botafogo tenta contratação de meia colombiano

Em busca de reforços para a disputa do Brasileirão, o Botafogo enviou uma proposta pela contratação do meia colombiano Daniel Ruiz, de 20 anos, ao Millonarios. Contudo, os U$3 milhões (cerca de R$14 milhões) oferecidos pelo Glorioso não agradaram o clube. As informações são do portal “Mundo Millos”.

O Millonarios deseja receber pelo menos U$5 milhões (aproximadamente R$23,2 milhões) pela liberação do atleta, que é um dos maiores destaques do futebol colombiano, na atualidade.

Revelado pelo Fortalaza, da Colômbia, Daniel Ruiz chegou ao Millonarios no ano passado e, desde então, acumula boas atuações, inclusive nas partidas contra o Fluminense, pela Pré-Libertadores. O meia também despertou o interesse do River Plate, da Argentina.