Vasco anuncia contratação de lateral-direito; veja!

O Vasco anunciou a contratação de mais um jogador para a disputa da Série B, na manhã desta quarta-feira (6). O lateral-direito Gabriel Dias, de 27 anos, chega para reforçar um dos setores mais carentes do elenco cruzmaltino para a sequência da temporada.

Fora dos planos do Cruzeiro, onde atuou até o começo deste ano, Gabriel assinou contrato com o Vasco até o fim de 2023. Ele chega para disputar a posição com Léo Matos e Weverton, que também chegou nesta temporada.

Revelado pelo Palmeiras, o lateral teve passagens por Internacional, Ceará, Bragantino e Fortaleza, onde viveu seu melhor momento até agora, conquistando dois cearenses e uma Copa do Nordeste, entre 2018 e 2020, antes de chegar ao Cruzeiro.