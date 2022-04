Pai leva filho para ver CR7 em campo, gasta quase R$ 20 mil sem conseguir realizar sonho do menino

O alto custo financeiro na busca por um sonho: ver Cristiano Ronaldo em campo. Em três oportunidades, Chris Broome, pai de Zac Broome, levou o filho de 12 anos para ver o português do Manchester United, mas sem sucesso. Ronaldo não atuou em nenhuma dessas oportunidades. O custo total dessa aventura é de quase R$ 20 mil.

Ao jornal inglês "The Sun", Chris brincou sobre o alto valor gasto para ver CR7: "Está custando um braço e uma perna”, brincou Broome, que completou: “Prometi a meu filho que o levaria para ver Ronaldo jogar, então farei isso, aconteça o acontecer”.

A primeira tentativa aconteceu ainda quando Cristiano jogava pela Juventus, da Itália. Pai e filho foram até o país e descobriram que o português foi poupado de uma partida. Na segunda vez, já pelo United, Ronaldo se lesionou antes do clássico contra o Manchester City, e os dois visitantes novamente saíram frustrados. A última investida foi no empate em 1 a 1 contra o Leicester, no último sábado (2), e mais uma vez CR7 não esteve em campo, dessa vez não foi relacionado para o jogo.