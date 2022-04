Urgente: Após ser suspenso, jogo do Flamengo no Peru é mantido para a noite dessa terça-feira (5)

Alô, torcida do Flamengo: A estréia do clube carioca na Libertadores, pelo grupo H, contra o Sporting Cristal, está mantida para a noite dessa terça-feira (5), a partir de 22 horas. O governo peruano acabou anunciando há poucos instantes a realização da partida, após informar a suspensão, no início da noite.

A decisão inicial de suspensão veio através do governo peruano, que havia vetado a realização da partida por conta do estado de emergência que foi decretado na segunda-feira (4). Pedro Castillo, presidente do Peru, se pronunciou, na ocasião, decretando o estado de emergência em Lima e Callao. Foi determinado o toque de recolher que já começou na madrugada e irá se estender até o último minuto desta terça-feira.

A participação da Conmebol foi decisiva para a manutenção do jogo. Foi autorizada a realização do jogo por parte do governo peruano, mas com portões fechados. O SBT exibe a partida em seu site e na TV para todo Brasil, exceto o estado de São Paulo e as cidades de Curitiba, Londrina, Maringá e Ponta Grossa, que acompanharão o confronto entre Always Ready-BOL e Corinthians.

Veja como ficou a cronologia dos acontecimentos:



Após as incertezas sobre o jogo acontecer ou não, o governo peruano ordenou a suspensão do jogo às 18h30 (horário de Brasília).

Às 19h22, a Conmebol confirmou oficialmente em sua rede.

Às 19h30 (horário de Brasília), a partida foi novamente confirmada e a notícia chegou ao Crystal Athletic e Flamengo.

Às 19h44 (horário de Brasília), a Conmebol anunciou a confirmação a partida.