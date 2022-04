Rodrigo Caio não tem previsão de retorno para o Flamengo

Rodrigo Caio, um dos zagueiros mais queridos no meio da torcida do Flamengo está a quatro meses sem entrar em campo. Ele ainda está em processo de recuperação de uma cirurgia, por conta disso não existe uma previsão para seu retorno aos campos.

O último jogo do zagueiro foi contra o Sport, na Arena Pernambuco, que terminou empatado em 1 a 1. Mesmo não tendo saído lesionado da partida, o departamento médico do Flamengo junto com o jogador escolheu fazer uma artroscopia no joelho direito, que seria fundamental para o jogador voltar ao seu melhor estado na temporada de 2022.

Logo depois dessa decisão e da artroscopia ser feita, Rodrigo Caio fez um desabafo nas suas redes sociais, explicando sua decisão.

''Uma temporada que me levou ao limite físico e mental, onde todos os dias, isso fez eu me desafiar e ultrapassar meus limites, mesmo sabendo que em algum momento nosso corpo vai pagar o preço. Após matematicamente não termos mais a possibilidade de sermos campeões, em conversa junto ao departamento médico, decidimos parar, fazer um pequeno procedimento no objetivo de voltar para a próxima temporada saudável''.

Rodrigo Caio chegou no Flamengo em dezembro de 2018, sendo um dos primeiros reforços do clube na conquista da Libertadores, em 2019. Um pouco depois ele conseguiu o carinho da torcida, mesmo que agora ele seja um desfalque, quando os torcedores listam seu time ideal, o zagueiro sempre está na lista.