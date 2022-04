Flamengo pode passar por reformulação após vice no Carioca

Após perder a final do Carioca para o Fluminense, neste sábado (2), o elenco do Flamengo pode passar por uma reformulação, com oito jogadores, alguns dos quais considerados ídolos no rubro-negro, na lista de dispensa. As informações são do portal “Torcedores”.

Com contrato válido até o fim de 2022, os veteranos Diego Alves, de 35 anos, e Diego Ribas, de 37, estão com um pé fora do clube e correm o risco de terem seus vínculos com o Flamengo encerrados antes do término da temporada.

Peça fundamental para a conquista da Libertadores, em 2019, e do bicampeonato brasileiro em 19 e 20, Everton Ribeiro, também pode estar de saída. O jogador não tem tido boas atuações sob o comando de Paulo Sousa e começou o clássico de sábado no banco de reservas.

Além destes, alguns nomes menos “glamourosos” do elenco, como Léo Pereira, Maurício Isla e Renê, também estariam fora dos planos da diretoria rubro-negra. O clube ainda pode desistir de contratar o meia Andreas Pereira, com contrato válido até meados de 2022, em definitivo.