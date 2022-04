Flamengo conclui a compra do goleiro Santos com o Athletico

O Rubro-Negro conseguiu fechar o acordo com o Furacão para a contratação do goleiro Santos durante a manhã desta sexta-feira. O Flamengo pagará o valor de 3 milhões de euros, por volta de 15 milhões de reais, na atual cotação. O clube estava tentando um acordo pelo goleiro a alguns meses com o Athletico, o valor combinado será parcelado em 20 parcelas fixas e sem juros.

A negociação foi vista com muito sucesso dentro do Flamengo, que não conseguiu pagar o que foi oferecido a princípio, que seria o valor de 2,5 milhões de euros. A proposta foi aumentada após Santos fazer um esforço e aceitar ganhar menos do que quando jogava pelo Furacão.

Santos chegará nesta noite no Rio de Janeiro, realizará os exames médicos e assinará o contrato valido para quatro temporadas com o Flamengo. O goleiro tem 32 anos e já chega com status de titular do time, que conta com Hugo Souza, Diego Alves e Matheus Cunha na posição.