Grupos da Copa do Mundo do Catar são definidos; veja!

A FIFA sorteou, na tarde desta sexta-feira (01), os grupos da Copa do Mundo que acontecerá no Catar, no fim do ano. A competição começará no dia 21 de novembro e tem a final marcada para o dia 18 de dezembro.

A seleção brasileira ficou no grupo G, e irá enfrentar a Sérvia, Suíça e Camarões. Os jogos do Brasil nesta fase acontecerão nos dias 24 e 28 de novembro, e finaliza no dia 2 de dezembro.

Confira os grupos:

GRUPO A: Catar, Equador, Senegal, Holanda

GRUPO B: Inglaterra, Irã, Estados Unidos, País de Gales/Escócia/Ucrânia

GRUPO C: Argentina, Arábia Saudita, México, Polônia

GRUPO D: França, Peru/Emirados Árabes/Austrália, Dinamarca, Tunísia

GRUPO E: Espanha, Costa Rica/Nova Zelândia, Alemanha, Japão

GRUPO F: Bélgica, Canadá, Marrocos, Croácia

GRUPO G: Brasil, Sérvia, Suíça, Camarões

GRUPO H: Portugal, Gana, Uruguai, Coreia do Sul