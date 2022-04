Niterói sediará Campeonato Brasileiro de Canoa Havaiana

Niterói irá receber durante este final de semana, um Campeonato Brasileiro de Sprint de Canoa Havaiana. O evento será na Praia de São Francisco, com parceria da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, com a Federação Estadual de Canoa Havaiana do Estado do Rio de Janeiro e a Confederação Brasileira de Va’a.

Ao todo, serão cerca de 400 atletas de quatro estados diferentes envolvidos na disputa. Além do Rio de Janeiro, Distrito Federal, Espírito Santo e São Paulo mandarão participantes. As competições são distribuídas por categorias categorias: de 250m, 500m, 1.000m e 1.500m. Indo do juvenil para os adultos, paratletas e a principal, conhecida com Open.

As provas tem início às 6h de sábado, contando com as fases de eliminação. Já no domingo são as disputas finais, começando no mesmo horário.

As equipes vencedoras se classificam para o Mundial, que será em Londres, na Inglaterra, em agosto.