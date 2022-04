Maracanã lotado! Ingressos esgotados para final do Carioca

Maracanã lotado! Os ingressos para a final do Campeonato Carioca entre Fluminense e Flamengo, no sábado (2), às 18h, estão esgotados. Nas redes sociais, o tricolor — que é o mandante para o jogo da volta — informou que os pontos de venda servirão apenas para a retirada de ingressos e gratuidades.

O setor norte do Maracanã é exclusivo para o Flamengo. Já o sul pertence ao Fluminense. Nas áreas mistas estão os setores leste e oeste, superior e inferior, além do Maracanã Mais.

O Fluminense venceu o primeiro jogo por 2 a 0 contra o Flamengo, pela final do estadual. Assim, os comandados de Abel Braga podem perder por um gol de diferença. Em caso do Flamengo vencer por dois gols, disputa de pênaltis. Em caso de vitória Rubro-Negra por três gols ou mais, dá à equipe de Paulo Sousa a conquista do tetracampeonato.