Gabigol é filmado cantando paródia com xingamento para torcida do Vasco

Gabriel Barbosa conseguiu mais uma polêmica pra sua vasta coleção. Desta vez o artilheiro foi filmado tirando onda com a torcida do Vasco. Durante a noite de domingo (27), ele foi visto cantando uma paródia com algumas ofensas a torcida organizada cruzmaltina, na quadra do Salgueiro, escola de samba onde companheira Rafaella Santos, irmã de Neymar, é musa.

Enquanto acontecia o ensaio técnico da escola, o samba de Beth Carvalho, ‘Vou Festejar’, foi cantando entre os presentes no local. Na arquibancada, a famosa paródia que vem sendo cantada a anos foi reproduzida pelo Gabigol, durante um momento de diversão com os amigos que estava em um camarote.

A Força Jovem, alvo da cantoria, é uma das principais torcidas organizadas do cruzmaltina. Após o vídeo cair nas redes, Gabigol foi muito criticado pelos torcedores do Vasco e aclamado pelos torcedores do Flamengo.