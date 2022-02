Novo reforço do Flamengo já desembarcou no Rio

O Flamengo está preste a oficializar mais uma contratação para está temporada. Depois da contratação do atacante Marinho, o Rubro-Negro chega depois de um acordo junto ao Red Bull Bragantino, para adquirir o zagueiro Fabrício Bruno, de 25 anos.

Ele chegará para suprir a ausência de Bruno Viana, que voltou para o Braga, de Portugal e Rodrigo Caio, que ainda segue com problemas com lesões. A equipe da Gávea desembolsará R$ 15 milhões para contar com o defensor.

O jogador já foi visto desembarcando no Aeroporto Santos Dumont, nesta terça-feira (8), porém despistou os jornalistas e torcedores ao deixar o local em uma saída alternativa – dá mesma forma que Marinho fez umas semanas atrás.

Fabrício ainda realizará os exames médicos no Centro de Treinamento Ninho do Urubu e a tendência é que o anunciado oficial dele seja nos próximos dias. O contrato irá ter a duração de quatro temporadas, até o final de 2025.

O zagueiro foi revelado pelo Cruzeiro, porém consolidou sua carreira no Bragantino, onde estava desde 2020, ele disputou 82 partidas e marcou três gols pelo Massa Bruta.