Postagem de 'Incêndio' do Botafogo gera discussão entre torcedores

Em seu perfil no Twitter, o Botafogo postou uma imagem de uma letra M em chamas e a palavra "Incêndio". A publicação, que é rotineira do clube, é postada toda vez após uma vitória, como a última do Alvinegro sobre o Nova Iguaçu por 2 a 0, pelo Campeonato Carioca. A publicação, no entanto, não pegou bem para os torcedores do Flamengo, que consideraram que foi uma provocação, já que neste dia 8, completam-se três anos do incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jovens das categorias de base do Rubro-negro.

"O INCÊNDIO hoje é pro cria! FAZ O M AÍ!", diz a postagem em referência à inicial do nome do atacante Matheus Nascimento, autor dos dois gols da última partida.

A postagem é uma tradição nas redes sociais do Botafogo. O clube usa o termo incêndio e o fogo, atrelados a sua simbologia, em outros conteúdos de seu perfil no Twitter, principalmente após as partidas.

Nas redes sociais, alguns disseram que a postagem foi uma provocação do Botafogo. Por outro lado, alguns dizem que, por mais que não tenha sido intencional, a postagem não foi feita em uma boa data.

"Po, nem acho que tenha sido maldade, até porque NINGUÉM COM UM PINGO DE CARÁTER brinca com a tragédia… Mas faltou um pouquinho de sensibilidade aí, hein?!", escreveu um.

Não que eu precisasse explicar alguma coisa pra vc, mas vamos lá ,acho que tá difícil de entender. O Botafogo a cada vitória sempre faz isso e ontem ainda foi com o M é normal no nosso engajamento, é só ver as postagens pós jogo. E vc já cobrou sua diretoria pelo o ocorrido?", escreveu um torcedor botafoguense.