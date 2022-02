Palmeiras vence o Al Ahly e avança a final do Mundial

O Palmeiras foi a campo na tarde de hoje (08), diante do Al Ahly, pela semifinal do Mundial de Clubes. Raphael Veiga e Dudu foram os responsáveis pelos gols da vitória.

Na reta final do primeiro tempo, Dudu acertou um belo passe para Raphael Veiga, que bateu no canto e abriu o placar. Logo no início do segundo tempo, Dudu fez um lindo gol e fechou a conta em 2 a 0.

A grande final será realizada no sábado (12), às 13h30, contra o vencedor de Chelsea, da Inglaterra, e Al Hilal, da Arábia Saudita. Eles se enfrentam amanhã (09), também às 13h30.