FERJ rompe contrato de transmissão com Flow após fala nazista

A FERJ decidiu, na tarde desta terça-feira (08), encerrar o contrato de transmissão com o canal de streaming Flow Sport Club. O canal iria transmitir 16 jogos do Campeonato Carioca.

Tudo aconteceu após um episódio do Flow Podcast, onde um dos integrantes da bancada, chamado de Monark, defendeu que a lei deveria permitir a criação de um partido nazista no Brasil.

"A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro, defensora da igualdade, do respeito e contrária a qualquer tipo de preconceito, anuncia o rompimento do contrato com o Estúdios Flow, responsável pelo podcast Flow Sport Club que transmitia jogos do Campeonato Carioca de 2022, por apologia ao nazismo, regime cujos crimes contra a humanidade até os dias de hoje causam horror a qualquer um que preze pela vida.”, disse a entidade em uma nota oficial.