Loco Abreu diz que está estudando para ser técnico e quer treinar o Botafogo

O atacante Loco Abreu, que voltou aos gramados recentemente após ter anunciado aposentadoria, afirmou que está estudando para ser técnico e deseja treinar o Botafogo um dia, time do qual é ídolo da torcida.

O uruguaio voltou atrás da decisão de se aposentar e vai defender o Olimpia, clube de Minas, sua cidade natal.

"Agora que estou nessa fase nova, que quero ser treinador, claramente dentro das minhas prioridades e sonhos está ser treinador do Botafogo. Mas tem que ter calma, esperar o momento certo, não depende só de um, depende também de ter confiança do diretor esportivo, da diretoria e de acreditar no trabalho que podemos fazer. Tenho esse lindo sonho de ser treinador do Botafogo, mas esse momento vai chegar. Tem que esperar o momento certo", disse o jogador em entrevista ao canal "BotaPress".

O ídolo do Alvinegro também disse que segue torcendo pelo clube e pela sua reestruturação.

"Não falo só do futebol, só da parte esportiva, o Botafogo tem que voltar a ser um clube de verdade. Começando pela parte financeira, para poder construir um clube vencedor. Estou torcendo para que isso possa acontecer", afirmou o uruguaio, que também contou que deseja "poder ajudar de qualquer jeito o Botafogo a melhorar".