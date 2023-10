Gabigol ‘cobra’ estátua do presidente depois de ganhar o sétimo título pelo Flamengo

Depois de dois anos no Flamengo, Gabigol permanece se tornando um nome de relevância na história do clube. Nesta quinta-feira (25), o Rubro-Negro venceu mais um Campeonato Brasileiro e mais uma vez Gabriel foi figura importante na conquista. Se o atacante decidisse, já estariam criando uma estátua em homenagem a ele.

"Eu brinquei com o presidente que tem que levantar uma estátua para mim... Ele falou que vai fazer. Ele prometeu, vamos ver se sai", disse o camisa 9 do Flamengo, em tom de brincadeira na saída do Morumbi.

Com a conquista do Brasileirão de 2020, Gabigol chega a sete títulos pelo clube. Além deste , o atacante já conquistou com a equipe dois Cariocas, uma Supercopa do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e uma Libertadores.

Mesmo sem marcar contra o Tricolor no Morumbi, Gabriel fez 14 gols no Brasileiro e foi mais uma vez artilheiro do time. Nos últimos seis jogos, o camisa 9 marcou em todos e foi peça fundamental na crescente da equipe no final do campeonato.

Em 2019, o Flamengo foi campeão com sobras, o que não aconteceu neste ano. O título foi disputado até o último minuto, tendo em vista que o Rubro-Negro perdeu para o São Paulo e que o Internacional só precisava de um gol para se tornar campeão. Não aconteceu, a partida do Inter terminou em 0x0 e o Flamengo foi o campeão brasileiro de 2020 com 71 pontos, contra 70 do Colorado.