Botafogo e Volta Redonda se enfrentam no Cariocão

O time principal do Botafogo estreia nessa quinta-feira (19) no estádio Raulino de Oliveira , enfrentando o Volta Redonda, às 19h30.

O glorioso já entra em campo precisando de uma vitória já que sofreu uma derrota diante do Audax, no Estádio Nilton Santos, quando usou o time sub-23 na primeira rodada do Campeonato Carioca.

O técnico Luis Castro ainda não divulgou a escalação para hoje à noite, mas colocará em campo seus principais jogadores. O time alvinegro tem diversos desfalques como Jeffinho e Lucas Fernandes, que estão lesionados; Joel Carli e Adryelson, em tratamento; Segovia, por questões burocráticas; Kayque, Eduardo e Gatito Fernández, se recuperando de cirurgia.

O time adversário também busca reabilitação no campeonato após empate em 0 x 0 com o Nova Iguaçu na rodada inicial.

O jogo será transmitido ao vivo no canal BandSports e na plataforma Dale, responsável pelo pay-per-view do Campeonato Carioca.

A partida terá como árbitros Maurício Machado Coelho Junior , Carlos Henrique Alves de Lima Filho , Michael Correia e Philip Georg Bennet.